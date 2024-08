Blasphemous II erhalten dieses Jahr neue Inhalte, die die ursprüngliche Büßerwaffe zurückbringen

HQ

Blasphemous II, der Metroidvania-Nachfolger des spanischen Studios The Game Kitchen, ist auch heute noch einer der besten Vertreter des Genres. Vor kurzem wurde sie in Form einer Collector's Edition neu aufgelegt (die in der Woche nach ihrer Veröffentlichung in Spanien die Nummer eins der Verkaufszahlen erreichte) und wird nun voraussichtlich Ende 2024 ihre Abenteuer im verfallenden Land Cvstodia weiter ausbauen.

Der offizielle X-Account des Spiels hat einen kurzen Teaser über neue Inhalte veröffentlicht, die diesen Herbst erscheinen. Wir wissen nicht genau, was es sein wird, aber alles deutet darauf hin, dass wir die ursprüngliche Waffe des Büßers zurückbekommen werden, das Schwert namens Mea Culpa.

Da die Popularität dieser Entwicklung weltweit gewachsen ist, können wir uns nur fragen, ob das Studio in Erwägung zieht, Blasphemous III zu machen. Die Zeit wird es zeigen.