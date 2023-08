Blasphemous II

HQ

Als die Mehrheit der jungen Indie-Studios beschloss, sich im angesagteren Metroidvania-Genre zu versuchen, gelang es dem in Sevilla ansässigen The Game Kitchen, mit dem sehr erfolgreichen Blasphemous von 2019 seine eigenen Spuren zu hinterlassen. Sie entschieden sich für eine detaillierte Pixelkunst, eine reichhaltige, aber kryptische Geschichte und Geschichtenerzählung, die auf den dunkleren religiösen Traditionen Spaniens basiert, und ein irgendwie passendes, fußschleppendes Moveset. Und es hat sich zweifellos in einem so überfüllten Genre abgehoben, auch wenn wir es etwas starr und unterentwickelt fanden.

Für die Fortsetzung wollten wir natürlich ein agileres und entwickelteres 2D-Dark-Fantasy-Abenteuer, und genau wie bei meinen ersten Eindrücken vor drei Monaten kann ich jetzt bestätigen, dass es genau das ist, was wir bekommen.

Wir reden hier nicht über Samus Arans athletische Schnelligkeit in Metroid Dread, aber seien Sie versichert, dass Sie hier eine tolle Zeit haben werden, wenn die Unbeholfenheit des Originals Ihr Hauptproblem mit dem Spiel war. Die Reaktionszeit des Charakters ist einfach viel besser, selbst wenn man die obligatorischen Abklingzeiten für einige seiner Fähigkeiten berücksichtigt, während sich die Art und Weise, wie man die verschiedenen Stufen durchquert - vor allem, wenn ein paar ausgefallene Moves freigeschaltet wurden - einfach gut anfühlt.

Werbung:

Wie wir schon damals sagten, besteht die wichtigste Neuerung dieses Mal darin, wie ihr sowohl euren Spielstil als auch die Art und Weise gestaltet, wie ihr die Erkundung der Karte von Anfang an angeht, da ihr zu Beginn die Wahl zwischen einer von drei spezifischen Waffen habt. Und warum wirkt sich diese Entscheidung sowohl auf den Kampf als auch auf die Fortbewegung aus? Nun, weil das breite Schwert von Ruego al Alba neue Wege eröffnen kann, indem es dicke Wurzeln durchschneidet; der Veredicto-Weihrauchschlegel kann einige plattformbildende magische Glocken läuten; und die beidhändigen Sarmiento & Centella-Dolche können dich durch Spiegel blitzschnell machen.

Dies wurde mit Sorgfalt entwickelt, um den Spielern die Freiheit der Wahl und des Ausdrucks zu geben, und es funktioniert wirklich zum größten Teil. Wie immer, wenn Sie mehr Abwechslung und verschiedene Alternativen einführen, fühlt es sich manchmal so an, als ob die Feinde, denen Sie gegenüberstehen, abgesehen von den Wegen, die Sie offensichtlich nicht nehmen können, mit einer anderen Waffe bekämpft werden sollen, und es kann auch vorkommen, dass Sie sich zu sehr an eine von ihnen binden, was höchstwahrscheinlich dazu führt, dass Sie mehr "Exemplaris Excomvnicationis"-Bildschirme sehen, als Sie erwartet haben.

Dieser letzte Punkt ist natürlich in Ordnung, da du dadurch nur mindestens zwei Waffen beherrschst, und die neuen, die auf die ursprüngliche Waffe deiner Wahl folgen, kommen früh genug im Spiel (wobei ihre zusätzlichen Fähigkeitsbäume etwas länger brauchen, um freigeschaltet zu werden). All dies, zusammen mit den eigenen Fähigkeiten, zusätzlichen Kräften und elementaren Zaubersprüchen des Charakters, sorgt für ein viel unterhaltsameres Kampf- und Bewegungssystem, wodurch sowohl die Begegnungen als auch die erwartete Rückverfolgung verbessert werden.

Werbung:

Allerdings, und vielleicht hat das sowohl mit der absichtlich kryptischen Natur des Spiels als auch mit seiner Soulsborne-Hartnäckigkeit zu tun, dauert es eine ganze Weile, um zu verstehen, wie die verschiedenen Systeme und Gegenstände funktionieren, wie sie miteinander verbunden sind oder was zum Teufel man bei bestimmten Gelegenheiten tun soll. Dies erstreckt sich auf die Geschichte, die Interaktionen mit den Charakteren, die Nebenquests und die gesamte Bedeutung des Spiels oder sogar auf Ihren eigenen Zweck in der Handlung.

Ich verstehe, und Game Director Enrique Cabeza hat uns genau das gesagt, dass alles, was mit der Geschichte zu tun hat, absichtlich undurchsichtig ist, und ich mag auch, wie viele Spieler es lieben, zu untersuchen, zu teilen oder mit ihren eigenen Interpretationen zu kommen. Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass der gesamte Ansatz in den ersten 5-10 Stunden Spielzeit abschreckend sein könnte, wenn Sie nicht das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zurückzubekommen, ein Risiko, das das Original zu weit gegangen ist.

Mein anderes einziges Problem mit einem ansonsten schönen, brutalen und durch und durch unterhaltsamen Abenteuer (abgesehen von einigen kleineren Bugs und Glitches, die verwirrend, aber anscheinend nicht spielentscheidend waren) hat mit dem Tempo, der Balance und dem Design einiger spezifischer Begegnungen zu tun. Das Tempo kann einen Schlag einstecken, abhängig von den Waffen deiner Wahl und damit von der Reihenfolge, in der du die verschiedenen Gebiete erkundest, einschließlich einiger langweiligerer Spaziergänge. Die Balance muss vielleicht ein oder zwei Mal überarbeitet werden, wenn man bedenkt, dass einige der fantastischen Bosse extrem einfach oder extrem schwer sein können, wobei erstere dich im Stich lassen und letztere dir auf die Nerven gehen, egal wie sehr du deine "Ausrüstung" aufrüstest oder anpasst. Schließlich fühlen sich einige der Begegnungen einfach etwas zu archaisch oder betrogen an, da man zum Beispiel unheilbar getroffen wird oder sich mit unberechenbaren Gegnern auseinandersetzen muss.

Davon abgesehen entschädigt der Rest mehr als für meine Beschwerden. Die Umgebungen, die Sie besuchen, gehören zu den schönsten und atmosphärischsten Pixelkunstwerken, die ich je gesehen habe. Das Leveldesign ist auf Augenhöhe mit einigen der besten des Genres, einschließlich einiger interessanter neuer Ideen, von denen wir gerne mehr sehen würden, wie die Sandmechanik, ein bestimmtes Sammlerstück, das eine Leiter bildet, oder die Art und Weise, wie Sie die versteckten Schwestern finden.

Die Geräuschkulisse ist auch viel besser, und einige Stücke wie The Severed Tower sind einprägsam. Und das letzte Drittel des Spiels ist, wie es das Genre verlangt, nichts weniger als mächtig. Selbst die Geschichte mit ihrem intrinsischen Mysterium schafft es irgendwie, zu faszinieren, obwohl sie nur einen Teil der verstörenden Geschichten und Referenzen vollständig versteht.

Blasphemous II dauert etwa 15-20 Stunden, je nachdem, wie sehr du dich selbst als Vervollständiger betrachtest, was meiner Meinung nach eine knappe Erfahrung darstellt. Wenn Sie ein Fan des Genres sind, würde ich sagen, dass dies das Beste ist, was Metroidvania 2023 sehen wird, und ich denke auch, dass es ein Muss für Fans des ersten Teils und eine Erlösung für diejenigen ist, die es für zu steif hielten. Nichtsdestotrotz und aus den oben genannten Gründen bin ich mir auch sicher, dass das unglaublich talentierte Team von The Game Kitchen noch mehr übertreffen kann. Dass sie noch höhere Himmel erreichen können.