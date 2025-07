Blades of Fire ist ein kommerzieller Misserfolg

HQ

Das neue Action-RPG von MercurySteam Blades of Fire konnte kommerziell nicht zünden. Dies geschieht trotz allgemein positiver Meldungen, und die Schuld für die Nachbereitung liegt auf einem schlechten Startzeitpunkt und zunehmend selektiven Verbrauchern – Faktoren, die neues geistiges Eigentum besonders hart treffen, weil sie nie die Startbahn oder Sichtbarkeit erhalten, die sie benötigen, um sich durchzusetzen.

Der finanzielle Stachel ist real. Digital Bros, die Muttergesellschaft von MercurySteam, hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt und erwartet nun Verluste von mindestens 10 Millionen Euro sowie Abschreibungen in Höhe von rund 8 Millionen Euro, die speziell an Blades of Fire gebunden sind. Der Umsatz, der bereits im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sein sollte, soll nun noch weiter sinken.

Es ist klar, dass die Exklusivität des Epic Games Store auf dem PC wahrscheinlich die Auffindbarkeit beeinträchtigt oder zumindest nicht geholfen hat – ein Faktor, der erwähnenswert ist. Wenn Sie sich jedoch Ihre eigene Meinung bilden möchten (und vielleicht das Action-Experiment von MercurySteam unterstützen), gibt es eine kostenlose Demo, und die Vollversion des Spiels ist bis zum 31. Juli 2025 um 20 % reduziert.

Unseren Testbericht finden Sie hier.