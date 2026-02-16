Blackstone unterstützt das indische KI-Unternehmen Neysa bei der Finanzierung

HQ

Blackstone, eine der weltweit umstritteneren, wir nennen sie umstrittenen Aktiengesellschaften, ist vor allem für den Besitz großer Immobilien weltweit bekannt und hat dem indischen KI-Start-up Neysa zu Hilfe geeilt, das Finanzierung benötigt.

Genauer gesagt strebt Neysa an, 1,2 Milliarden Dollar von Investoren zu erhalten, wobei Blackstone und einige Freunde, darunter Nexus Venture Partners, laut einer offiziellen Pressemitteilung von Neysa bereits 600 Millionen Dollar versprochen haben. Das Geld soll offenbar für GPU-Leistung verwendet werden, wobei zuvor nur 50 Millionen Dollar gesammelt wurden. Die letzten 600 Millionen Dollar sollen über Schulden erworben werden, eine Strategie, die unter KI-Unternehmen üblich geworden ist.

Neysa konzentriert sich darauf, KI-gesteuerte Infrastruktur bereitzustellen, sogenannte Neo-Clouds, bei der GPU-Rechenleistung als Service angeboten wird, oft für sehr spezifische Anwendungsfälle, die hauptsächlich GPU-Computing erfordern. Obwohl sie spezialisierter sind, bieten sie generell günstigere Preise als breite Microsoft Azure-Dienste. Indiens KI-Sektor gilt allgemein als klein, aber schnell wachsend, wobei die meisten Analysen einen Wachstumsfaktor der GPU-Nachfrage in zweistelligen Größen für die kommenden Jahre vorhersagen.