Black Panther und Cosmic Ghost Rider als Charaktere für Marvel bestätigt Cosmic Invasion

Wenn Tribute Games Marvel Cosmic Invasion zu einem unbestimmten Datum später in diesem Jahr veröffentlicht, können wir davon ausgehen, dass der Beat-'em-up-Titel eine breite Palette bekannter Superhelden bieten wird. Wir wissen bereits, dass Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Racoon, Silver Surfer und Beta Ray Bill alle im Spiel vorkommen werden, und jetzt haben wir zwei weitere Charaktere, die wir zu dieser Mischung hinzufügen können.

Sowohl Black Panther als auch Cosmic Ghost Rider wurden bestätigt, und wir haben auch eine kurze Beschreibung, was wir von beiden Helden erwarten können.

Für Ghost Rider wird uns gesagt, dass er die Spirit of Stellar Vengeance verwenden wird, um "die Schuldigen zu bestrafen, indem er sowohl das Höllenfeuer als auch die kosmische Kraft schwingt!" Was Black Panther betrifft, so wird es die King T'Challa -Variante des Charakters sein, der "mit seinem Vibranium-verstärkten Anzug und seinen Schalldolchen in die Schlacht stürzt. Mit unvergleichlichen Martial-Arts-Fähigkeiten und -Stärke stürzt er sich auf jede Bedrohung oder jeden Feind, der töricht genug ist, ihn herauszufordern!"

Insgesamt sollen wir 15 spielbare Charaktere im Spiel erwarten, und bisher wurden einschließlich Black Panther und Ghost Rider 13 enthüllt, was bedeutet, dass zwei weitere Charaktere ziemlich bald erscheinen sollten.