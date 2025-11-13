Black Ops 6 ist laut neuen Daten von Circana das meistverkaufte PS5-Spiel aller Zeiten in den USA

HQ

Es gab viel Unheil und Düsternis rund um Call of Duty und seinen vermeintlichen Untergang. Doch trotz aller Beschwerden sprechen die Verkaufszahlen eine ganz andere Geschichte und laut einer neuen Analyse von Circana kann das letztjährige Black Ops 6 nun den Titel des erfolgreichsten Playstation 5-Spiels aller Zeiten in den USA für sich beanspruchen. Zumindest in Bezug auf den Umsatz - und übertrumpft damit jedes andere Spiel, das seit dem Start für die Konsole veröffentlicht wurde.

Laut den Daten von Circana befinden sich unter den zehn meistverkauften Playstation 5-Titeln in den USA insgesamt drei Call of Duty-Spiele: Black Ops 6, Modern Warfare II und Modern Warfare III. Hinzu kommen mehrere Sony-eigene Spiele wie God of War Ragnarök, Spider-Man 2 und Miles Morales.

Unter der Annahme, dass die Zahlen korrekt sind, dient dies als Beweis dafür, dass es trotz des harten Wettbewerbs nicht die Abonnements sind, die vollständig dominieren - die Leute kaufen immer noch ihre Spiele. Es zeigt auch, wie wichtig Call of Duty nach wie vor ist und wie zentral es für die Gesamtstrategie von Microsoft bleibt.

Black Ops 6 war ein Riesenerfolg und brach laut Microsoft selbst alle bisherigen Franchise-Rekorde - und gab auch der Zahl der Game Pass-Abonnenten einen kräftigen Schub. Und da Black Ops 7 in nur wenigen Stunden veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten, ob Microsoft und Activision den gleichen Erfolg wiederholen können.

Freust du dich schon auf Black Ops 7?