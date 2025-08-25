Black Myth: Zhong Kui hat keine Verbindung zu Wukong

In einer sehr interessanten und überraschenden Wendung der Ereignisse enthüllte Entwickler Game Science während der Opening Night Live seine Fortsetzung des monumental erfolgreichen Black Myth: Wukong, obwohl es buchstäblich am Anfang seiner Entwicklungsreise steht.

Der Teaser bestätigt zwar ein neues Setting, einen neuen Protagonisten und eine neue Geschichte, aber jetzt wurde bestätigt, dass es keine erzählerischen Verbindungen zum vorherigen Kapitel gibt, abgesehen von dem, was wir für einige mechanische Ähnlichkeiten halten.

In einem Beitrag auf Weibo (über MP1ST) hat CEO Feng Ji bestätigt, dass dies in jeder Hinsicht brandneu ist.

"Neuer Held, neues Gameplay, neue Grafik, neue Technologie und neue Geschichte. Wir wollen die Hände frei haben, mutig experimentieren, mit festen Formeln brechen und bei Null anfangen", bestätigt er.

Es könnte viele Jahre dauern, bis das Spiel Gestalt annimmt, aber unten könnt ihr euch den ersten Teaser noch einmal ansehen.