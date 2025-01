Black Myth: Wukong sichert sich Steam's Spiel des Jahres

HQ

Die Ergebnisse sind da, und Black Myth: Wukong hat bei den Steam Awards 2024 den prestigeträchtigen Titel "Spiel des Jahres" gewonnen. Dieses gefeierte Action-RPG, das von der klassischen Geschichte Journey to the West inspiriert ist, gewann nicht nur den Hauptpreis, sondern triumphierte auch in zwei weiteren Kategorien: Outstanding Story-Rich Game und Best Game You Suck At.



Das könnte Sie interessieren: Gewinner der Steam Awards 2024.



Bei den jährlichen Awards von Steam, die von der großen Community gewählt werden, wurden in diesem Jahr die besten Titel in 11 Kategorien gefeiert. Zu den weiteren Gewinnern gehörten Elden Ring, das den "Labor of Love"-Award für seine kontinuierliche Weiterentwicklung erhielt, und Silent Hill 2 Remake, das für seinen "herausragenden visuellen Stil" ausgezeichnet wurde. Der Indie-Liebling Liar's Bar überraschte ebenfalls viele mit dem Preis für das innovativste Gameplay.

Für Game Science markiert Black Myth: Wukong einen Meilenstein als erstes groß angelegtes Projekt, das sich seit seiner Einführung über 20 Millionen Mal verkauft hat. Fans und Kritiker haben das Spiel für seine atemberaubende Grafik, das herausfordernde Gameplay und die fesselnde Erzählung gelobt.

Sind Sie mit der Auswahl der Steam Awards in diesem Jahr einverstanden? Welche Spiele hätten deiner Meinung nach mehr Anerkennung verdient?