Black Myth: Wukong reist mit einer weltweiten Konzerttournee in den Westen

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Nachdem Black Myth: Wukong von Game Science bereits 2024 die gesamte Spielebranche begeistert hat, geht der Soundtrack des Spiels nun auf eine weltweite Tournee: Im Laufe dieses Jahres stehen 21 Konzerte in 12 Städten auf dem Programm.

Die Konzerttournee beginnt am 30. Mai in Hangzhou im Linping Grand Grand Theatre. Anschließend verlegt es nach Shanghai, bevor es Changsha erreicht, dann nach Los Angeles und schließlich nach Guangzhou. New York folgt, gefolgt von Peking, Chengdu, Taipeh, Singapur, Bangkok und Berlin. Vielleicht fällt dir auf, dass die Tour mehr Termine auf der Ostseite der Welt hat als anderswo. Die Europäer müssen sich Tickets für die Berliner Veranstaltung sichern, die derzeit weder einen Austragungsort noch Termine angekündigt hat.

Fans, die es schaffen, ein Ticket zu bekommen, werden exklusive Geschenke genießen. Je nach Ticketkategorie wartet ein Geschenk auf dich, das aus einer Auswahl exklusiver, nicht käuflicher Artikel stammt, die im Rahmen der Tour hergestellt wurden. Schaut euch unten das gesamte Spektrum an und haltet die Augen offen für weitere Informationen zur musikalischen Tour eines der größten Spiele 2024.