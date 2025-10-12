Black Myth: Wukong erhält ein massives Update von 100 GB

HQ

Es kommen große Änderungen auf Black Myth: Wukong zu. Und wenn du vorhast, das ausufernde Action-Abenteuer noch einmal zu besuchen, könnte es eine gute Idee sein, etwas Platz auf der internen Festplatte freizugeben. Das 100-GB-Update soll morgen veröffentlicht werden, und wenn Sie auf der Playstation 5 spielen, wird die genaue Größe mit 93,5 GB bestätigt. Ziemlich verrücktes Zeug für "nur" ein Update. In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte der Entwickler, dass:

"Aufgrund einer beträchtlichen Anzahl grundlegender Änderungen möchten wir Sie an Folgendes erinnern: 1. Installierte Mods können Kompatibilitätsprobleme verursachen, die Sie daran hindern, das Spiel zu starten, oder Fehler-Popups während des Spiels auslösen.

Wir empfehlen, die installierten Mods zu deinstallieren und die Integrität der Spieldateien zu überprüfen, bevor Sie das Spiel neu starten. 2.Aufgrund unterschiedlicher Methoden zur Dateispeicherung benötigt der Patch auf PS5 relativ viel Speicherplatz (ca. 93,5 GB). Wenn das Update aufgrund von unzureichendem Speicherplatz oder aus anderen Gründen nicht abgeschlossen werden kann, können Sie die aktuelle Version weiterspielen oder versuchen, das Spiel zu löschen und erneut herunterzuladen.

Kurz gesagt, wenn Sie zuvor Probleme beim Ausführen des Spiels hatten, könnte dies der perfekte Zeitpunkt sein, um Black Myth: Wukong zu überarbeiten, da der Patch umfassende Leistungsverbesserungen verspricht. Was noch beeindruckender ist, ist, dass dies jetzt sinkt, da Game Science knietief in der Entwicklung des Nachfolgers des Erfolgsspiels steckt.

Werden Sie das 100-GB-Update herunterladen und Black Myth: Wukong noch einmal ausprobieren?