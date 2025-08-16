Black Myth: Wukong Entwickler teasern mögliche DLC-Enthüllung auf der Gamescom an

HQ

Black Myth: Wukong wird sehr bald auf der Xbox Series S/X (20. August) erscheinen, was es sehr passend macht, dass Entwickler Game Science Studio Teil der diesjährigen Gamescom Opening Night Live sein wird. Dieser Auftritt könnte auch bedeuten, dass es an der Zeit ist, den ersten DLC des von der Kritik gefeierten Spiels zu enthüllen.

Als Game Science Studio auf X ankündigte, dass sie an der Opening Night Live teilnehmen würden, teilten sie auch einige neue Artworks mit einigen bedrohlichen Charakteren, die derzeit nicht im Spiel sind. Wir wissen bereits, dass ein DLC kommen wird, da er im letzten Herbst angekündigt wurde, also ist es definitiv nicht weit hergeholt zu glauben, dass sie ihn während der Opening Night Live vorstellen könnten - mit einer wahrscheinlichen Veröffentlichung irgendwann im nächsten Jahr.

Die Opening Night Live auf der Gamescom findet am 19. August ab 20:00 Uhr Ortszeit statt, was für die Zuschauer hier in Schweden eine durchaus vernünftige Zeit ist, um live einzuschalten.

Möchten Sie einige zusätzliche DLC-Inhalte zu Black Myth: Wukong sehen?