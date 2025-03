BioWare-Veteran sagt, Entwickler sollten eine große Verzögerung vornehmen statt mehrere kleine Verzögerungen

HQ

Im modernen Zeitalter der Spiele gibt es viele Fälle, in denen Ihr Lieblingstitel sein Veröffentlichungsdatum nach hinten verschiebt. Manchmal gibt es einen großen Schub, der eine Veröffentlichung von einem Jahr auf das nächste verschiebt, während wir zu anderen Zeiten sehen, wie Spiele Monat für Monat verschoben werden, bis sie endlich in unseren Händen sind.

BioWare- und Dragon Age-Veteran Mark Darrah ist der Meinung, dass Ersteres viel vorzuziehen ist. In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal (via GamesRadar) erklärt Darrah, wie eine große Verzögerung es Entwicklern ermöglichen kann, neu zu bewerten, wo sie mit einem Spiel stehen.

"Wenn dein Spiel am Ende zwei Jahre zu spät kommt, du aber weißt, dass es zwei Jahre zu spät sein wird, öffnet das deinen Wahrscheinlichkeitsspielraum massiv, weil du weißt: 'Okay, richtig, wir liefern nicht in einem Monat, sondern in 25 Monaten. Dann lasst uns einen Schritt zurücktreten und noch einmal überprüfen, was wir haben, und möglicherweise einige der Entscheidungen rückgängig machen, die wir früher getroffen haben, als wir dachten, wir würden ein anderes Spiel machen, und einen anderen Weg einschlagen'", sagte er.

Auf der anderen Seite bedeutet das ständige Verschieben eines Spiels für eine ähnlich lange Zeit, dass ein Entwickler keinen Schritt zurücktreten und eine Perspektive einnehmen kann. "Du legst Pflaster auf Pflaster auf Pflaster auf Pflaster, und du hast nicht nur das Gefühl, dass du nicht in der Lage bist, ein Backup zu machen, weil du keine Zeit hast, sondern du machst es tatsächlich immer schwieriger, ein Backup zu machen, denn mit jedem zusätzlichen Pflaster, mit jedem Pflaster, mit jeder Sache, die du tust, um zu versuchen, das, was du hast, zum Laufen zu bringen, Sie machen es schwieriger, einen anderen Weg einzuschlagen", erklärte er.

Würden Sie lieber längere oder viel kürzere Verspätungen sehen?