BioWare enthüllt neuen Trenchcoat Mass Effect

HQ

Es war ein ruhiger N7-Tag in diesem Jahr. Da Dragon Age: The Veilguard erst seit einer Woche auf dem Markt ist, wollte BioWare natürlich, dass der Fokus auf seinem neuesten Fantasy-RPG liegt und nicht auf dem Sci-Fi-Titel der fernen Zukunft.

Aber es wurde auch etwas neues Merch in den BioWare Gear Store aufgenommen. Neben den Angeboten zum N7-Tag kannst du auch diesen neuen N7 Spectre Trenchcoat in die Hände bekommen. Vielleicht bemerken Sie es an dem kurzen Clip, den wir letztes Jahr vom neuen Mass Effect für den N7-Tag gesehen haben.

Wir sind uns zwar nicht zu 100 % sicher, ob es sich um den gleichen Mantel handelt, aber Sie können einfach so tun, als würden wir es niemandem verraten. Der einzige Nachteil ist, dass der Mantel 495 US-Dollar kostet, was ein schwerer Schlag für Ihren Geldbeutel ist, insbesondere für ein bisschen Gaming-Merch. Vielleicht werden die treuesten Fans da draußen bereit sein, den Preis zu zahlen, aber wir werden uns vorerst einige der anderen angebotenen Hoodies ansehen.

Werbung: