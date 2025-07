Bioshock und Judas Schöpfer loben "traditionelle" Spiele ohne Online-Komponenten und Live-Service

HQ

Der Schöpfer von Bioshock und Judas, Ken Levine, hat offen darüber gesprochen, dass er mehr von den Arten von Spielen sehen möchte, die er gerne spielt, und hofft, dass er dies mit Judas erreicht hat. Levine verleugnet Spiele nicht, die ein "Hintergedanken" haben, wie er es nennt, aber er glaubt, dass der Einzelspieler-Fokus der alten Schule das ist, was das Publikum immer belohnt.

In einem Gespräch mit Nightdive Studios (danke, GamesRadar) sprach Levine darüber, wie er die Art von Spielen macht, die er gerne spielt. "Ich möchte einfach nur eine Erfahrung mit einem Spiel machen, und dieses Spiel soll - es will mich nur unterhalten", sagte er. "Es gibt keine anderen Hintergedanken."

Levine räumt ein, dass es eine "schwierige Zeit" in dieser Branche ist, und sagt auch, dass er keine Entwickler verunglimpft, die Monetarisierungselemente hinzufügen, da jeder seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Er sagt aber auch, dass sich die Branche etwas "unklugerweise" auf diese Elemente konzentriert hat. "Wenn man sich die Spiele anschaut, die in den letzten Jahren wirklich gelandet sind, sei es Baldur's Gate oder Kingdom Come: Deliverance oder Clair Obscur... oder sogar Cyberpunk oder The Witcher, das sind Spiele, die wirklich traditionelle Einzelspieler-Spiele sind und diese Art von Monetarisierung nicht haben, und ich denke, das Publikum hat diese Spiele belohnt."

Natürlich sehen wir immer noch Spiele mit Monetarisierungselementen, aber es scheint, als gäbe es trotz der Argumente gegen den Einzelspielermodus in den letzten zehn Jahren immer noch viele Spieler, die sich ein traditionelleres Erlebnis wünschen.

Judas befindet sich in der Entwicklung für PS5, Xbox Series X/S und PC.