Billie Jean King erhält als erste Sportlerin einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Billie Jean King, eine der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten, Gewinnerin von 39 Grand Slams (12 im Einzel, 16 im Damendoppel und 11 im Mixed-Doppel) und Gründerin der Woman's Tennis Association (WTA), ist die erste Sportlerin, die auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem Stern ausgezeichnet wurde.

In einer Zeremonie, an der die Basketball-Legende Magic Johnson, die Schauspielerin Jamie Lee Curtis und andere ehemalige Tennisspielerinnen wie Maria Sharapova, Rosie Casals und Julie Anthony teilnahmen, sagte King, dass sie nicht die letzte Frau sein wird, der diese Ehre zuteil wird: "Worte können nicht ausdrücken, wie geehrt und dankbar ich bin, diesen Star zu erhalten", schrieb sie in den sozialen Medien.

Billie Jean King setzt sich für die Rechte von Frauen im Sport und insbesondere im LGBT+-Kollektiv ein und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Billie Jean King gibt auch dem prestigeträchtigsten internationalen Frauenwettbewerb den Namen, dem Billie Jean King Cup, der diese Woche eine neue Qualifikationsrunde feiert.

Der Hollywood Walk of Fame hat damit begonnen, Sterne für Sportler in einer Sportunterhaltungskategorie hinzuzufügen. Die einzigen beiden anderen Starts, die in dieser Kategorie hinzugefügt wurden, sind Michael Strahan (American-Football-Spieler und Kommentator) und Carl Weathers (der Apollo Creed-Schauspieler, der Football spielte, bevor er mit der Schauspielerei begann).