Beziehungen stehen in The Four Seasons Staffel 2 wieder in Schwierigkeiten

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Da er auf dem Alan-Alda-Film von 1981 basiert, hatten wir nicht wirklich erwartet, dass The Four Seasons länger als die erste Laufzeit bestehen würde. Allerdings wurde es dann auf Netflix populär, und so wurden weitere Episoden bestellt. Vor der Veröffentlichung am 28. Mai haben wir einen neuen Trailer für The Four Seasons Staffel 2.

Selbst nach dem (Spoiler-Alarm) verheerenden Verlust der Gruppe beim Tod von Nick in der letzten Staffel scheint es, als würden sie sich immer noch ziemlich regelmäßig treffen. Wir sehen Urlaube in Italien, Reisen in Berge und eher eine erste Reaktion auf seinen Tod, als seine Ex-Frau mit der Verwaltung seines Nachlasses zurückbleibt. All das ist durchsetzt mit viel persönlichem Drama, das natürlich in Staffel 2 wieder im Fokus steht.

Danny und Claude denken darüber nach, ein eigenes Baby zu bekommen, jetzt, da Ginny schwanger ist, Kate immer noch Schwierigkeiten hat, mit ihrem Ehemann Jack in Kontakt zu treten, und Anne mit Nicks Abwesenheit zurechtkommen muss, diesmal aber auf dauerhafter Weise. Sieh dir unten den Trailer selbst an: