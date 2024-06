Beyond Good & Evil 20th - Anniversary Edition erscheint nächste Woche

Viele waren überrascht, als Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition Anfang dieses Monats nicht in Ubisofts Forward-Showcase auftauchte, da es im vergangenen November offiziell angekündigt wurde und sogar für kurze Zeit spielbar war, bevor es aus dem Xbox Store entfernt wurde. Der französische Verlag versicherte den Fans, dass wir heute mehr Informationen erhalten würden, und er hielt Wort.

Der folgende Trailer verrät, dass Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition am 25. Juni auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird. Das bedeutet, dass Sie diese neue Version am Dienstag mit schönerer Grafik, höherer Framerate, neu orchestriertem Soundtrack, besserer Steuerung und mehr spielen können.

Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass Data Miner auch nur annähernd etwas finden, das Beyond Good & Evil 2 im Spiel erwähnt...