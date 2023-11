Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition angekündigt

Gestern berichteten wir über ein großes Leck, das Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition enthüllte. Wie groß, fragen Sie sich vielleicht? Nun, nicht nur der Titel mit Bildern und allen Errungenschaften durchgesickert - das eigentliche Spiel war sogar für einige Benutzer verfügbar.

Das macht es schwer, so zu tun, als würde das Spiel nicht existieren, also hat Ubisoft es jetzt auf X bestätigt. Leider wird es nicht diesen Monat veröffentlicht (da das ursprüngliche Beyond Good & Evil vor ein paar Wochen 20 Jahre alt wurde), und Ubisoft sagt, dass sie es "kaum erwarten können, euch mehr über diese Special Edition zu zeigen, Weitere Neuigkeiten folgen Anfang 2024". In Bezug auf die Version, die einige Leute bereits heruntergeladen und gespielt haben, behauptet Ubisoft, dass sie noch nicht fertig sei, und fügt hinzu, dass sie "unserer Community versichern wollen, dass diese Version nicht auf das endgültige Spiel hinweist".

Wir erfahren auch, dass Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition der Start für Anfang 2024 geplant ist, wobei Ubisoft endlich erklärt, dass sie sich "dafür einsetzen, es zu einem Erlebnis zu machen, das das Vermächtnis des Originals wirklich ehrt".