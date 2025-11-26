Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung und Ubisoft stellt Stellen ein

HQ

Wie ist der Status von Beyond Good & Evil 2 ? Das Spiel wurde vor 17 Jahren angekündigt, und es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass die Entwicklung bald abgeschlossen ist. Allerdings erhalten wir immer wieder Berichte, die darauf hindeuten, dass die Veranstaltung doch nicht abgesagt wurde, und darüber werden wir heute sprechen.

Eurogamer hat eine Stellenanzeige von Ubisoft Montpellier entdeckt, in der sie einen technischen Sounddesigner suchen, und sie machen keinen Hehl daraus, an welchem Projekt diese Person arbeiten wird. In der Präsentation können wir lesen:

"Beyond Good & Evil 2 ist ein Action-Adventure-Open-World-Spiel, das in einem fesselnden Weltraum-Opern-Universum spielt und das direkte Prequel zum Kultklassiker von 2003 ist. Basierend auf einer bahnbrechenden Technologie, die vom proprietären Voyager-Motor angetrieben wird, will Beyond Good & Evil 2 ein nahtloses Erlebnis von Erkundung und Weltraumpiraterie in einem Sonnensystem voller exotischer Orte, farbenfroher Charaktere und Geheimnisse bieten, die man allein oder mit Freunden entdecken kann."

Vor einem Jahr berichteten wir, dass Fawzi Mesmar nach dem tragischen Tod des vorherigen Regisseurs, Emile Morel, 2023 der neue Creative Director des Spiels geworden ist. Wann wir etwas aus Beyond Good & Evil 2 sehen werden, können wir nur vermuten. The Game Awards wäre normalerweise unsere beste Chance, aber nach 17 Jahren ist es ein bisschen wie Half-Life 3 und es könnte kommen oder auch nicht, und wir wissen nicht wann.