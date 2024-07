Beverly Hills Cop: Axel F ist ein großer Erfolg für Netflix

HQ

Es hat unglaublich lange gedauert, bis das vierte Drehbuch fertig war, aber Beverly Hills Cop: Axel F scheint das Warten wert gewesen zu sein. Den Zahlen nach zu urteilen, die Netflix jetzt präsentiert, ist es bei weitem der am häufigsten gestreamte Film im Jahr 2024.

Beverly Hills Cop: Axel F ist auch in 93 Ländern weltweit in den Top 10 und hat mehr als 41 Millionen Aufrufe. Schöne Zahlen, und angesichts der Tatsache, dass Murphy selbst Interesse an einer Fortsetzung bekundet hat, ebnet dies vielleicht den Weg für noch mehr Filme der Reihe. Aber wer weiß.

