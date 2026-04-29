Betreib eine Bar in einer postapokalyptischen Welt mit On the Rocks, das dieses Jahr im Early Access erscheint

In der Welt der Videospiele mangelt es uns nie an neuen Varianten des postapokalyptischen Survival-Genres, aber nur wenige dieser Spiele lassen dich mitten im Herzen der Hölle auf Erden einen Pub betreiben. Nun, hier ist On the Rocks.

Das Überlebens- und Geschäftsmanagement-Spiel, in dem man eine Bar in einer Einöde warten und dekorieren muss, die direkt aus einem verworfenen Mad-Max- oder Fallout-Skript stammen könnte, erscheint 2026 im Early Access.

Erkunde das Unbekannte, während du giftigen Seen, Plünderern, Mutanten und allen möglichen Schrecken gegenüberstehst, die der nukleare Holocaust hinterlassen hat, und kehre dann zurück und nutze deine Beute, um köstliche Cocktails zuzubereiten, Möbel zu kaufen und das Geschäft auszubauen.

"Wir freuen uns, On the Rocks zu enthüllen und Spieler in seine raue, sonnenverbrannte Welt einzuladen", sagte Aysu Ünal, Mitbegründerin von 312 Interactive. "Unser Spiel ist ein Liebesbrief an postapokalyptische Klassiker wie Fallout und Mad Max. Fans von Survival- und Management-Spielen können sich auf eine einzigartige Mischung aus Plündern, Basteln und dem Betreiben einer Bar freuen – eine Kombination, die in Spielen selten erforscht wird. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler unsere harte, unerbittliche Welt ertragen und dabei die letzte Bar bauen, die sich in der Apokalypse einen Besuch lohnt!"

Schaut euch On the Rocks im ersten Trailer unten an.