Bethesda über den Einstieg in Starfield: Shattered Space - 'Meine Empfehlung: Nutzt euren bestehenden Spielstand und legt los"

Am Ende dieses Monats können Starfield -Spieler ihre Erfahrungen in Bethesdas kosmischem RPG in der Erweiterung Shattered Space fortsetzen. Mit einem so großen Brocken an zusätzlichen Inhalten auf dem Weg, fragst du dich vielleicht, was der beste Weg ist, das Spiel anzugehen. Solltest du ein neues Spiel starten oder einfach mit deinem aktiven Spielstand fortfahren? Genau diese Frage haben wir Lead Creative Producer Tim Lamb während eines Interviews auf der Gamescom gestellt und er hat uns erzählt:

"Wir wollten das anfängliche Onboarding des Spielers nicht anpassen. Wir haben viele komplexe Spielsysteme, die wir euch beibringen, aber sehr früh, kurz nach der frühen Mission im Spiel, öffnet sich Shattered Space und ist verfügbar. Meine Empfehlung wäre, Ihren vorhandenen Spielstand zu nehmen und loszulegen. Es ist... Ich möchte sagen, dass es eine kleine Herausforderung ist. Es hat diese Art von Horror und Vibe. Neue Spieler, die früh auf niedrigem Niveau einsteigen, wären eine größere Herausforderung."

Werden Sie also in diesem Sinne Ihr Starfield -Abenteuer fortsetzen oder gegen Lambs Rat einen neuen Spielstand starten und versuchen, Shattered Space so früh wie möglich in Angriff zu nehmen?