Bethesda möchte Fallout 76 bis 2027 aktualisieren

Erst vor ein paar Wochen hat Bethesda Game Studios bestätigt, dass Fallout 76 in diesem Jahr weitere Content-Updates erhalten wird, doch das ist scheinbar noch lange nicht das Ende der anhaltenden Unterstützung der Entwickler. In einem Interview mit Ausgamers enthüllt der Design-Director Mark Tucker, dass es intern bereits einen groben Fünfjahresplan für das Live-Game gebe:

"Ich könnte euch zeigen, was auf diesem anderen Monitor hier steht und das würdet ihr [vermutlich] gerne sehen, denn es ist ein Fünfjahresplan, an dem ich gerade arbeite. Wir haben langfristige Pläne, [obwohl] die Dinge ein wenig [unklarer] werden, je weiter wir [in die Zukunft blicken] - schließlich müssen wir die [Pläne] anpassen, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Wir werden sehen, was die Spieler wollen und was sie tun. Aber im Moment verbringe ich einen großen Teil meiner Zeit mit der Erstellung der Drei- und Fünfjahrespläne. Die Roadmap der nächsten drei Jahre ist viel klarer, doch in fünf Jahren wird sie ein wenig unscharf. Wir widmen uns der [fortlaufenden] Aktualisierung von Fallout 76."

