Bethesda veröffentlicht seine weiteren Pläne für Fallout 76

HQ

Bethesda hat die offizielle Roadmap für Fallout 76 veröffentlicht, die uns Einblicke gibt, wie es mit Appalachia weitergehen wird. Laut diesem Blog Post, wird auch dieses Jahr wieder in vier verschiedene Staffeln unterteilt, jede mit eigenem Thema und eigenen Inhalten.

Die Liste beginnt mit Staffel 8 - A Better Life Underground, die schon im Frühling erscheinen soll. Hier müssen sich die Spieler und Spielerinnen in einem neuen öffentlichen Event, Event-Übernahmen und zufälligen Begegnungen mit ausserirdischen Invasoren herumschlagen.

Im Sommer folgt dann Staffel 9, in der uns weitere neue öffentliche Events erwarten werden und es wurden Verbesserungen für das Scorebord von Fallout 1st versprochend.

Staffel 10 soll dann im Herbst veröffentlich werden. Hier reisen wir in die gefährliche Region "The Pitt", in der uns eine ganze Reihe Missionen und "neue Belohnungen" erwarten.

Das Fallout 76-Jahr endet mit Staffel 11, die im Winter verfügbar sein wird. Hier dreht sich alles um die "Fizziest Show on Earth" - Nuka World on Tour, eine Art fahrendes Strassentheater. Bethesda verspricht neue, öffentliche Events und einen neuen, öffentlichen Boss für die Region.

Die Ankündigung gibt nur einen groben Überblick über die Inhalte, die Bethesda 2022 für Fallout 76 plant. Kurz vor der Veröffentlichung der jeweiligen Staffeln dürfte es dann konkreter werden.