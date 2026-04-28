Bestätigt: Rafa Jódar trifft auf Jannik Sinner: Zeiten für das Viertelfinale der Madrid Open

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Das am meisten erwartete Duell der Madrid Open ist bestätigt: Die Weltranglistenerste Jannik Sinner trifft am Mittwoch im Viertelfinale auf den spanischen Sensationsspieler Rafael Jódar. Ihr Spiel wird das Hauptspiel des Tages sein, beginnend um 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST. Es folgt um 21:30 Uhr MESZ und 20:30 Uhr BST von Arthur Fils gegen Jiri Lehecka.

Jódar, 19, ist einer der Durchbrüche des Jahres, nachdem er seinen ersten ATP-250-Titel in Marrakesch, sein Halbfinale beim ATP 500 Barcelona und nun sein erstes ATP Masters 1.000-Viertelfinale in Madrid erreicht hat; erst der zweite Spieler, der 2006 geboren wurde, der dies schafft, nach Martín Landaluce bei Indian Wells im März.

Am Dienstagnachmittag besiegte Jódar Vit Kopriva mit 7:5, 6:0. Kopriva war theoretisch ein leichterer Rivale für Jódar (der 29-jährige Tscheche hat noch nie einen ATP-Titel gewonnen und befindet sich nun auf seiner höchsten Karriereplatzierung, Nummer 66 der Welt, während Jódar nach vier Monaten auf der ATP Tour bereits Nummer 42 ist). Doch Jódar hatte bereits den "anderen" Teenager-Star Joao Fonseca sowie seinen ersten Top-10-Spieler, Alex de Miñaur, auf dem Weg zu seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistenersten besiegt, mit einer 20-Spiele-Siegesserie, darunter ein Sieg gegen Cameron Norrie am Dienstag.

Im Moment scheint kein Tennisspieler gut genug zu sein, um Sinner zu stoppen, und Alcaraz wird vielleicht bis Wimbledon verletzt sein, wenn nicht länger. Wird Jódar derjenige sein, der Sinner am Mittwoch überrascht?