Kylian Mbappé fehlte in den ersten beiden Spielen der Klub-WM von Real Madrid. Der Franzose, Gewinner des Goldenen Schuhs, war am Ende der Saison einer der besten Spieler und traf in fast jedem Spiel, manchmal mehr als einmal, aber als er für den FIFA-Wettbewerb in die Vereinigten Staaten ging, erlitt er eine Magen-Darm-Grippe und musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, aber es ist fraglich, ob er sich rechtzeitig für das dritte Spiel von Real Madrid in der Gruppenphase gegen RB Salzburg am Freitag um 2:00 Uhr BST und 3:00 Uhr MESZ erholen wird.

Gestern veröffentlichte Real Madrid TV einige Bilder von Mbappés Training. Und die Fans kommentieren nun, wie dünn er an Armen und Beinen aussieht.

Das ist natürlich normal, wenn man eine Mageninfektion wie eine Magen-Darm-Grippe hat, und so stellt sich nun die Frage, ob Mbappé rechtzeitig für Madrids Schlüsselspiele bei der Klub-WM wieder zu Kräften kommen kann, die er vor seinem Durchfall hatte: Wenn sie Salzburg schlagen, würden sie am Montag oder Dienstag im Achtelfinale gegen Manchester City oder Juventus Turin spielen.

Zumindest war Mbappés Abwesenheit eine gute Nachricht für Eigengewächs Gonzalo García, der für Real Madrid Castilla, die B-Mannschaft, spielt. Er hat einmal getroffen und ein weiteres Tor vorbereitet, und Trainer Xabi Alonso soll sehr zufrieden sein, so dass wir ihn nächstes Jahr vielleicht öfter sehen werden.