Der französische Fußball, insbesondere Olympique Lyonnais und der FC Girondins de Bordeaux, sind vom Tod von Bernard Lacombe, ehemaliger Fußballspieler (als Stürmer) und Trainer, betroffen. Lacome verbrachte seine gesamte Fußballkarriere in Frankreich und spielte von 1969 bis 1987 in Lyon, Bordeaux und Saint-Étienne. Er war auch elf Jahre lang ein Schlüsselspieler in der französischen Nationalmannschaft, unter anderem gewann er 1984 die UEFA-Europameisterschaft gegen Spanien.

Nach fast zwei Jahrzehnten wurde er mit 255 Toren zum zweitbesten Stürmer aller Zeiten in der Ligue 1 nach dem Argentinier Delio Onnis. Er gewann einen Coupe de France mit Lyon, zwei weitere französische Pokale mit Bordeaux und drei Leaguea mit Bordeaux.

Als Trainer führte er Lyon zwischen 1996 und 2000 zu sieben Champions-League-Teilnahmen, als er seine Karriere beendete. Olympique Lyonnais sagte über Lacombe, dass "er eine Legende war, der Größte von allen".