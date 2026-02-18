Berlinale steht unter Druck, da Filmstars Haltung zu Gaza fordern

HQ

Mehr als 80 Schauspieler, Regisseure und Künstler, die an den Internationalen Filmfestspielen Berlin teilgenommen haben, haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Organisatoren auffordern, eine klare Position zu Israels Krieg im Gazastreifen einzunehmen. Zu den Unterzeichnern gehören Tilda Swinton und Javier Bardem, die das Festival aufforderten, sich gegen das zu stellen, was sie als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Palästinensern bezeichneten.

Der Brief, der in Variety veröffentlicht wurde, kritisierte das sogenannte "institutionelle Schweigen" des Festivals und forderte eine Stellungnahme, die das Recht der Palästinenser auf Leben bestätigt und die Freiheit der Künstler verteidigt, sich zu äußern. Israel hat die Vorwürfe des Völkermords zurückgewiesen und erklärt, seine Handlungen seien Notwehr nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023.

Internationale Filmfestspiele Berlin // Shutterstock

Die Berlinale, die oft als das politischste der großen europäischen Filmfestivals neben Cannes und Venedig gilt, wurde wiederholt von pro-palästinensischen Aktivisten kritisiert, weil es zu Gaza nicht so entschieden Haltung eingenommen hat wie zu anderen Konflikten, darunter die Ukraine und den Iran. Die Organisatoren reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.

Die Spannungen verschärften sich, nachdem Jurypräsident Wim Wenders vorschlug, Filmemacher solle sich aus der Politik heraushalten, was die Booker-Preisträgerin Arundhati Roy dazu veranlasste, sich vom Festival zurückzuziehen. Festivaldirektorin Tricia Tuttle verteidigte später das Recht der Künstler, sowohl frei zu sprechen als auch politische Fragen nicht zu kommentieren...