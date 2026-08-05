Berichten zufolge tötete das US-Militär versehentlich alle Personen auf einem zivilen Medevac-Flug in New Mexico

HQ

Ein neuer Bombenbericht von Wired ist erschienen, der behauptet, das US-Militär sei Anfang dieses Jahres die Ursache eines zivilen Flugzeugabsturzes im Raum New Mexico gewesen.

Der Bericht besagt, dass das US-Militär ein experimentelles GPS-Störsystem auf dem White Sands Missile Range testete, das ein zweimotoriges Medevac-Flugzeug betraf, das von Zivilisten gesteuert und an Bord war, wodurch das GPS-System des Flugzeugs ausfiel und letztlich zu einem folgenschweren Absturz führte

Es heißt, der Waffentest hätte auch bei mindestens drei anderen Flugzeugen in der Nähe Störungen verursacht, aber was das Flugzeug betrifft, das tatsächlich abstürzte, so geschah dies, weil das ausfallende GPS keine Bergformation zwischen dem Flugzeug und der Landebahn registrierte, die für die Piloten aufgrund schlechter Sicht und überfüllter Flugkontrollanlage unsichtbar war.

Der Bericht behauptet, dass die Besatzung des Flugzeugs vor GPS-Störungen gewarnt wurde, aber das Fehlen von Schutzmaßnahmen führte dennoch zu mehreren Todesfällen.