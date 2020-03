Bericht: Warner Bros. wollte angeblich neues Batman und mehr in E3-Pressekonferenz vorstellen

Einige Unternehmen haben bereits vor Jahren damit begonnen, ihre Pressekonferenzen zur E3 auf virtuelle Formate umzustellen, sodass sie die kürzlich gestrichene Messe gar nicht groß trifft. Warner Bros. Interactive wollte 2020 seine allererste E3-Pressekonferenz abhalten, nur wurde die Messe gestern aufgrund von Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Coronavirus abgesagt.

Der renommierte Journalist Jason Schreier hat sich nach Bekanntwerden des ESA-Schreibens dazu geäußert, was in dieser geplanten Presse-Show von Warner Bros. seines Wissens nach alles enthalten sein sollte: "Unter anderem Batman, Harry Potter und Rocksteadys Spiel" hätten laut dem Insider in dieser Show gezeigt werden sollen. Da bereits mehrere Publisher angekündigt haben, dass sie ihre Konferenzen auf virtuelle Formate umstellen wollen, könnte Warner Bros. natürlich das Gleiche tun. Ob sie uns am Ende aber wirklich das Batman-Spiel der nächsten Generation und ein neues Harry Potter demonstrieren, das weiß derzeit nur das Unternehmen mit Gewissheit.