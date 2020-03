Nun ist es offiziell: E3 2020 abgesagt

Vor wenigen Stunden berichteten wir noch von der Ankündigung des E3-Veranstalters ESA, sehr bald ein Statement zur diesjährigen Messe in L.A. abgeben zu wollen. Dieses wurde soeben auf der ESA-Homepage veröffentlicht. Der Inhalt bestätigt, was längst keine Überraschung mehr ist: Die weltweit wichtigste Spielemesse E3 wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Im Folgenden die Pressemeldung der ESA:



Wir haben sorgfältig mit unseren Mitgliedern abgewogen, wie hoch das gesundheitliche Risiko für alle in unserer Industrie wäre, wenn wir die E3 ausrichten: Für unsere Fans, unsere Angestellten, unsere Aussteller und unsere langjährigen E3-Partner. Letztlich haben wir eine Entscheidung getroffen, die uns nicht leichtgefallen ist. Hiermit geben wir bekannt, dass wir die E3 2020, die zwischen dem 9. und 11. Juni in Los Angeles stattfinden sollte, absagen.

Als Reaktion auf die immer größer werdende Sorge vor dem COVID-19-Virus halten wir dies für den besten Umgang mit einer solch beispiellosen Situation. Für unsere Fans und Unterstützer tut es uns sehr leid, aber basierend auf unseren aktuellen Informationen ist es die richtige Entscheidung.

Mit unseren Mitgliedern prüfen wir die Möglichkeit, im Juni 2020 eine Online-Veranstaltung zu koordinieren, bei der News und Ankündigungen aus der Spieleindustrie über das Internet präsentiert werden könnten. Updates zu diesem Thema werdet ihr auf E3expo.com finden.

Wir danken allen, die ihre Meinung zu unserem geplanten E3-Reboot 2020 mit uns geteilt haben. Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch diesen Reboot 2021 präsentieren zu können und gemeinsam ein Event zu erleben, das Fans, Medien und Industrie zusammenbringt, um die globale Spieleindustrie zu feiern.