Bericht: Ubisoft bricht eine Vereinbarung mit dem Personal und wird eine fünftägige Büroarbeitswoche wieder einführen

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Heute sollten alle Blicke der Gamer auf Ubisoft gerichtet sein, um die bevorstehende Assassin's Creed: Black Flag Resynced Showcase, die um 17:00 BST/18:00 MESZ bei einer weltweit übertragenen Veranstaltung stattfinden wird. Doch hinter verschlossenen Türen richten sich viele Blicke sicher auf eine kürzliche Benachrichtigung, die alle Mitarbeiter des Unternehmens weltweit erhalten haben.

Laut dem Journalisten Albert García López von La Vanguardia hat er heute direkte Berichte von Ubisoft-Mitarbeitern erhalten, die mitteilen, dass das Management ab dem 1. Oktober 2026 eine vollständige Arbeitswoche im Büro angekündigt hat. Mit anderen Worten: Alle Mitarbeiter müssen fünf Tage die Woche ins Büro gehen. Dies stellt natürlich einen klaren Bruch der aktuellen Vereinbarung zwischen Management und Mitarbeitern des Unternehmens dar und stellt eine ernsthafte Störung des Privatlebens und der Work-Life-Balance der Mitarbeiter dar.

Dieser Schritt überrascht das Personal nicht. Im Januar interviewte Gamesindustry.biz die Senior Vice President of Operations des Studios, Marie-Sophie de Waubert, die bereits angedeutet hatte, wieder vor Ort zu arbeiten, womit das seit der Pandemie 2020 bestehende Modell beendet wurde. Diese Maßnahme ist Teil eines dreijährigen Plans zur Umstrukturierung des Unternehmens (der bereits zu Entlassungen und der Schließung verschiedener interner Ubisoft-Studios wie Halifax und Stockholm geführt hat).

Glauben Sie, dass diese Maßnahme tatsächlich die Produktivität des Personals und die Qualität ihrer Arbeit an zukünftigen Ubisoft-Spielen verbessern wird?