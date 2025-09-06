Bericht: Saints Row-Reboot war ursprünglich als Saints Row: The Third Fortsetzung geplant

HQ

Das Saints Row-Reboot kam nicht so gut an, wie es sich die Leute gewünscht hatten. Egal, ob man es hasst oder denkt, dass es einen schlechten Abschluss hatte, der Flop des Spiels führte zur Schließung von Volition und scheinbar zum Ende der Franchise als Ganzes. Aber es hätte vielleicht nicht so schlecht enden können.

Laut YouTuber mrsaintsgodzilla21 (danke, TheGamer) arbeitete Volition 2019 anscheinend an einem ganz anderen Spiel. Der YouTuber behauptet, dass sie das Büro besucht und gesehen haben, dass das neue Saints Row anscheinend Saints Row Cinco hieß und dass es an die Ereignisse von Saints Row: The Third angeknüpft hätte.

Dann kam jedoch THQ Nordic und die Geschichte änderte sich. Die Entwicklung der fünften Saints Row war anscheinend so weit, dass Pierces Synchronsprecher bereits neue Zeilen aufgenommen hatte. Dieser Nachfolger hätte auch die Ereignisse von Saints Row 4 gestrichen und sie nicht mehr zum Kanon gemacht.

Dies wurde von offizieller Seite nicht bestätigt, daher würden wir sagen, halten Sie einen Salzstreuer für ein solches Gerücht bereit. Aber es wird den Saints Row-Fans wahrscheinlich das Herz brechen, wenn sie hören, dass sie so nah dran waren, das zu bekommen, was sie wollten, nur um das serviert zu bekommen, wonach sie nie gefragt haben.