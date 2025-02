Bericht: Rocksteady arbeitet derzeit an einem Singleplayer-Batman-Spiel

HQ

Wenn man die Fehler von Suicide Squad: Kill the Justice League, Harry Potter: Quidditch Champions und MultiVersus bedenkt, fragst du dich vielleicht, was genau in der Videospielabteilung von Warner Bros. vor sich geht. Glücklicherweise ist Jason Schreier von Bloomberg hier, um einige zusätzliche Informationen zu teilen, einschließlich dessen, was mit Monolith Wonder Woman passiert und was Rocksteady als nächstes vorhaben.

Der Entwickler des katastrophalen Suicide Squad -Spiels soll zu dem zurückkehren, was er am besten kann, indem er ein Einzelspieler-Batman -Spiel entwickelt. Es ist unklar, wie sich dies darüber hinaus entwickelt, da das Projekt als "Jahre vor der Landung" beschrieben wird, was bedeutet, dass es für eine Weile nicht in nennenswertem Sinne erscheinen wird. Trotzdem ist es zweifellos eine sehr gute Nachricht zu hören, dass die Schöpfer von Batman: Arkham anscheinend zu dieser Formel zurückkehren.

Laut Monolith und Wonder Woman behauptet der Bericht, dass das Team nach einer langen Zeit des Versuchs und des Kampfes, das berühmte Nemesis -System des Entwicklers von den Middle-earth: Shadow of -Spielen in ein brauchbares Format zu überführen, das sich um das Princess of Themyscira drehte, stattdessen beschlossen hat, das Spiel neu zu starten und in eine andere Richtung zu gehen. Jetzt wird nur noch erwähnt, dass das "Schicksal des Spiels fraglich bleibt", da die Führungsherausforderungen bei Warner Bros. bedeuten könnten, dass ihm alles passieren könnte.

Wie bei den anderen großen Studios unter dem Warner Bros.-Banner arbeitet Avalanche noch an Hogwarts Legacy 2 und auch an zusätzlichen Inhalten für Hogwarts Legacy 1. Außerdem dient Warner Bros. Games Montreal derzeit als Support-Studio für Monolith 's Wonder Woman, während es an einem Pitch für einen Game of Thrones -Titel arbeitet, und das alles, weil es einmal an einem Flash -Spiel gearbeitet hat, bevor der enorme Misserfolg des The Flash -Films dazu führte, dass das Spiel ebenfalls abgesagt wurde.