Bericht: Nintendo-Investoren fordern eine Preiserhöhung der Switch 2, da die Kosten in die Höhe schießen

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Obwohl Nintendo eine Menge Switch-2-Konsolen verkauft und seine Spiele die Charts anführen, ist der Aktienkurs des Unternehmens im Abwärtstrend. Er ist zum ersten Mal seit 2016 fünf Monate in Folge gefallen (Nintendo 3DS und Wii U), und im Vergleich zum Höchststand im August wurde der Marktwert des Unternehmens halbiert.

Nun berichtet Bloomberg, dass es Bedenken gibt, dass die Switch 2 für Nintendo zur Last geworden ist, das bisher keine Preise erhöht hat, im Gegensatz zu Microsoft und Sony. Die Investoren des Unternehmens sollen befürchten, dass die "Switch 2 völlig unprofitabel ist." Seit dem Start der Konsole haben Zölle, die Ölkrise und explodierende RAM-Preise maßgeblich zu steigenden Kosten pro verkaufter Einheit beigetragen und wahrscheinlich die von Nintendo (und anderen Unternehmen) prognostizierten Worst-Case-Szenarien übersteigen.

Am Freitag wird Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa seinen Quartalsbericht vorstellen, und zu diesem Zeitpunkt werden wir voraussichtlich mehr über die von ihnen gewählte Preisstrategie erfahren. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es nicht nötig sein wird (die Erfolge von Pokémon Pokopia und The Super Mario Galaxy Movie sollten ihnen etwas Luft zum Atmen lassen), aber das Risiko ist, dass es unvermeidlich ist und dass noch düsterere Zeiten für die Spieleindustrie bevorstehen.