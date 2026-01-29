Bericht: Netflix will die Vertriebsrechte für den Realfilm Gundam

Seit fünf Jahren wird darüber gesprochen, dass Legendary gerade dabei ist, einen Gundam-Film zu machen, aber bisher ist nichts Substanzielles passiert. Letztes Jahr wurde jedoch berichtet, dass Sydney Sweeney eine Rolle übernehmen würde, und angesichts ihres Status in Hollywood ist das kaum eine Nebenrolle.

Mit so einem Star am Projekt scheint es, als würden sich die Dinge in Bewegung setzen. Deadline berichtet nun, dass Netflix an einer Verbreitung interessiert ist, was natürlich die Chancen auf erhebliche Finanzierung erhöht und dass Bandai Namcos Mechs die Aufmerksamkeit bekommen werden, die sie verdienen.

Bandai Namco soll ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft, und Jim Mickle wird Regie führen. Zuvor arbeitete er hauptsächlich an horrorfokussierten Projekten wie We Are What We Are und Cold in July, war aber auch Co-Schöpfer der gefeierten Serien Hap and Leonard und Sweet Tooth.

Die Beteiligung von Netflix wäre natürlich ein großer Schub für Gundam, aber gleichzeitig können wir nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dies ein Film ist, der im Kino gezeigt werden sollte. Die riesigen Mechs des Originals würden wahrscheinlich am besten auf dem größten Bildschirm genossen, den man finden kann.