Sydney Sweeney soll die Hauptrolle im Gundam-Film spielen

Legendary hat sich mit dem Franchise-Inhaber Bandai Namco Filmworks zusammengetan, um einen Gundam-Film zu drehen. Der Film wurde erstmals im Jahr 2021 angekündigt, hat aber seitdem eine neue Iteration durchlaufen. Regie führt nun Sweet Tooth-Showrunner Jim Mickle, der sich seine eigene Geschichte ausgedacht hat.

Laut Variety soll Sydney Sweeney eine große Rolle in dem Film spielen. Ihre Rolle ist derzeit nicht bekannt, ebenso wie der größte Teil der Handlung des Films, aber es wird angenommen, dass sie eine wichtige Rolle in dem Film spielt. Legendary hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Gundam wurde 1979 auf den Markt gebracht und gewann in den 1980er Jahren an Popularität, ist heute weltweit unglaublich bekannt und hat mit seinen eigenen animierten Shows, Spielen, Modellen und mehr viele Werke beeinflusst.

Sweeney ist derzeit einer der größeren Namen Hollywoods, nachdem sie mit ihrem Film Anyone but You aus dem Jahr 2023 an den Kinokassen erfolgreich war und mit Werken wie Immaculate mehr Lob von der Kritik erhielt. Sie spielte auch in Madame Web mit, aber je weniger über diesen Film gesprochen wird, desto besser für alle Beteiligten.