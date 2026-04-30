Bericht: Netflix ist heute die weltweit größte Anime-Plattform

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Für diejenigen, die Anime sehen möchten, ist Crunchyroll schon lange die größte und naheliegendste Wahl. Doch Netflix baut seine Präsenz in asiatischen Produktionen aus, mit einer schnell wachsenden Auswahl an Anime, darunter mehrere Originalserien.

Nun berichtet Dexerto, dass sich diese Strategie ausgezahlt hat und zitiert einen neuen Bericht von GEM Partners. Es zeigt, dass Netflix nun die erste Wahl für Anime in sieben von neun großen Märkten ist, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Bereits im letzten Jahr kündigte Netflix große Erfolge in diesem Bereich an und erklärte in einer Pressemitteilung, dass über 50 % seiner Abonnenten Anime schauen.

Um fair zu sein, sollte jedoch beachtet werden, dass Crunchyroll eine deutlich größere Auswahl an Anime bietet als Netflix, also wenn du mehr Auswahl und mehr Vielfalt möchtest, solltest du dich dorthin wenden. Dennoch sind die Zahlen interessant, weil sie zeigen, dass Anime sprunghaft wächst und Netflix voraussichtlich weiterhin stark in diesen Bereich investieren wird.