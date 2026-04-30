Bericht: Injustice 3 versehentlich vom WB Games-Künstler bestätigt

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Es ist fast ein Jahrzehnt her, seit wir zuletzt ein Injustice-Spiel bekommen haben. Seitdem ist NetherRealm Studios zu seinem Brot zurückgekehrt und hat zwei neue Mortal Kombat-Titel veröffentlicht. Allerdings gab es immer die Frage, ob sie noch einen großen Superheldenkampf machen werden. Mit dem neuen DCU scheint jetzt der beste Zeitpunkt dafür zu sein, und offenbar stimmt Netherrealm zu.

Wie von MP1st berichtet, hat der Lebenslauf eines Künstlers, der bei Warner Bros. Games arbeitet, versehentlich die Existenz von Injustice 3 enthüllt. In der Erfahrung des anonymen Künstlers sehen wir eine Reihe großer Spiele, wie zwei noch nicht angekündigte Titel und die Fortsetzung von Hogwarts Legacy. Wir spekulieren übrigens nicht, dass eines dieser nicht angekündigten Spiele Injustice 3 ist, wie es im Lebenslauf explizit erwähnt wird.

In den 2010er Jahren veröffentlichte NetherRealm ein Mortal Kombat-Spiel, gefolgt von Injustice. Das änderte sich erst 2023, als wir Mortal Kombat 1 nach Mortal Kombat 11 bekamen. NetherRealm dauert etwa 3 oder 4 Jahre, um ein Spiel zu veröffentlichen, und vielleicht könnten wir Injustice 3 für 2027 sehen. Das ist reine Spekulation, aber mit einer Menge DC-Inhalte, die auf uns zukommt, und der Absolute-Reihe, die cooler ist als je zuvor, könnte jetzt Zeit gewesen sein, einen frischen Blick auf die Kampfserie zu werfen.