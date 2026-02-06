Bericht: Halo: Campaign Evolved Ziel des Sommerstarts

HQ

Es sieht so aus, als würde Halo: Campaign Evolved früher landen, als wir erwartet hatten. Da die Serie am 15. November ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, erwarteten viele Fans, dass das neue erste Remake von Halo zu diesem Zeitpunkt erscheinen würde. Es scheint jedoch, dass wir es viel früher bekommen könnten, da Halo Studios 2026 so viel wie möglich über Halo machen will.

Laut Tom Warren von The Verge plant Halo: Campaign Evolved eine Veröffentlichung im Sommer 2026. Das ist, damit es nicht zu dicht um Fable, das angeblich im Herbst erscheinen soll, und Gears of War: E-Day, das in der zweiten Jahreshälfte stattfindet, zusammengepackt ist.

Wir wissen, dass Forza Horizon 6 am 19. Mai erscheinen soll, was bestätigt ist, und Double Fine soll Kiln auf den Start im April vorbereiten. Warren merkt jedoch an, dass all diese Daten sich ändern können, da das heutzutage die Art der Spieleentwicklung ist.

2026 scheint immer noch ein großes Jahr für Xbox zu sein, und wenn es all diese Spiele hervorbringen kann, könnte es vielleicht die allgemeine Sichtweise auf das grüne Team beeinflussen. Mit sinkenden Hardwareverkäufen und stark steigenden Game Pass-Preisen braucht Xbox jedoch wirklich einen Gewinn.