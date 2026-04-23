Bericht: Ferrari Luce wird ein Vermögen kosten – selbst nach Ferrari-Maßstäben

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Ferraris sind im Allgemeinen sehr teuer, aber die angebotenen Modelle skalieren tatsächlich erheblich, von "erschwinglicheren" massenproduzierten GT-Autos bis hin zu ihren exklusiven Hypercar-Strecken-Monstern. Während einige dachten, das erste Elektrofahrzeug der Marke würde am erschwinglicheren Ende des Spektrums liegen, scheint das nicht der Fall zu sein.

Laut einem Bericht von Bloomberg wird der Ferrari Luce, der 2028 auf den Markt kommt, mit etwa 550.000 € starten, was ihn zum teuersten Fahrzeug in Ferraris aktuellem Sortiment macht, abgesehen von den exklusivsten Sondereditionen.

Es scheint, dass sich dieser Preis vorläufig ändert, was bedeutet, dass er sich leicht ändern könnte, aber Bloomberg behauptet, dass der Luce nicht zu den günstigeren Modellen wie dem Roma gehören wird. Tatsächlich wird der Luce, wenn dieser Preis beibehalten wird, doppelt so teuer wie der Roma.

Die Luce soll nächsten Monat in Rom vollständig enthüllt werden.