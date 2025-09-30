Bericht: Ein neues Herr der Ringe-Spiel ist in Entwicklung, um "mit Hogwarts Legacy zu konkurrieren"

HQ

Ein neues Spiel, das im Herr der Ringe-Universum angesiedelt ist, befindet sich anscheinend in der Entwicklung, und das schon seit einiger Zeit. Das Spiel, das derzeit noch unter Verschluss gehalten wird, ist ein Third-Person-Actionspiel, das "mit Hogwarts Legacy konkurrieren soll".

Das geht aus Quellen hervor, die dem Spiel nahe stehen und mit Insider Gaming gesprochen haben. Zum Teil soll das Projekt vom Abu Dhabi Investment Office finanziert werden, das offenbar rund 100 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Spiels bereitgestellt hat.

Auch Embracer, Revenge und andere Studios sollen dem Spiel nahe stehen. Embracer überrascht uns nicht gerade, da es bereits im Jahr 2022 die Rechte an der IP von Der Herr der Ringe für Videospiele gekauft hat. Seitdem haben wir nichts wirklich Nennenswertes gesehen, abgesehen von dem Mega-Flop Der Herr der Ringe: Gollum.

"Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen", sagte Embracer, als er um einen Kommentar zu diesem gemunkelten Projekt gebeten wurde. Man könnte meinen, dass der Verlag etwas am Laufen haben muss, sonst fühlt es sich ein bisschen wie eine Verschwendung von 400 Millionen Dollar für die Rechte an Der Herr der Ringe an. Dennoch empfehlen wir, dies mit einer Prise Salz zu genießen, bis etwas offiziell bestätigt ist.