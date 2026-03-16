Bericht: Dolph Lundgrens Masters of the Universe Cameo erklärt

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Es gibt viele Gerüchte, dass der schwedische Actionstar Dolph Lundgren in diesem Sommer-Blockbuster auftreten wird Masters of the Universe . Wie Sie vielleicht wissen, spielte er He-Man im Film von 1987 und hat angedeutet, dass er vielleicht einen Auftritt haben könnte, sogar erwähnt, dass er gerne dabei sein würde.

Anscheinend hat er seinen Wunsch erfüllt, denn He-Mania.com berichtet jetzt , dass sie wissen, wann und wie er erscheinen wird. Haltet beim Lesen die Augen zu, wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, auch wenn dieser hier nicht gerade ein großer Spoiler ist. Hier ist, was es sagt:

"Dolph Lundgrens Rolle spielt auf der Erde, nicht auf Eternia, sondern in einem Fitnessstudio – demselben Fitnessstudio, in dem Adam trainiert. Vor einem Studiospiegel gibt Dolph Adam einen Lebensrat, und am Ende ihres Gesprächs verabschiedet sich Dolph mit einer 'Good Journey'. "

Kurz gesagt, es klingt so, als würde Lundgren einfach den Staffelstab an einen neuen He-Man (gespielt von Nicholas Galitzine) weitergeben, anstatt selbst zu viel Platz in der Geschichte einzunehmen.

Masters of the Universe feiert am 5. Juni Premiere, und unten könnt ihr euch den bisher einzigen veröffentlichten Trailer ansehen.