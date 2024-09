Bericht: Disney hat Pixar angewiesen, die Hauptfigur in Alles steht Kopf 2 „weniger schwul" zu machen

HQ

Das Management innerhalb der Disney-Mauern scheint immer vorsichtiger zu sein, wenn es darum geht, progressive Botschaften zu vermitteln, und nach Lightyear, einem Film, der bekanntlich ziemlich hart floppte, sollen sie nun aktiv versuchen, solche Themen abzuschwächen. Etwas, das angeblich die Produktion von Inside Out 2 beeinflusst hat.

Leute, die an der Produktion gearbeitet haben, aber nicht mehr bei Disney angestellt sind, haben (via IGN) gesagt, dass das Management des Unternehmens davon überzeugt ist, dass Lightyear wegen seiner Darstellung der gleichgeschlechtlichen Liebe, insbesondere des Kusses zwischen den Charakteren Alisha und Kiko, gefloppt ist.

"Soweit ich weiß, ist es immer noch eine Sache, bei der die Geschäftsleitung Lightyear speziell anspricht und sagt: 'Oh, Lightyear war ein finanzieller Misserfolg, weil es einen seltsamen Kuss enthielt.' Das ist nicht der Grund, warum der Film gescheitert ist."

Darüber hinaus haben mehrere Quellen auch berichtet, dass:

".. fortlaufende Notizen zu bekommen, um die Hauptfigur von Inside Out 2, Riley, weniger schwul rüberkommen zu lassen"

Und das trotz der Tatsache, dass Riley laut Kanon völlig heterosexuell ist und dass Disney anscheinend alles in seiner Macht Stehende tut, um das Schiff wieder in Ordnung zu bringen und sich auf das zu beziehen, was es anscheinend für traditionellere Romanzen und Charaktere hält.