Bericht: Die Switch 2 erhält eine austauschbare Batterie, um den neuen EU-Vorgaben zu entsprechen

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Vor drei Jahren hat die EU ein Gesetz verabschiedet, das vorschreibt, dass es möglich sein muss, Batterien in elektronischen Produkten zu ersetzen, um deren Lebensdauer kosteneffizient und umweltfreundlich zu verlängern, anstatt die Menschen zum Kauf neuer zu zwingen. Das Gesetz tritt nächstes Jahr in Kraft, und eines der betroffenen Unternehmen ist Nintendo.

Nun berichtet die japanische Finanzzeitung Nikkei, dass Nintendo derzeit eine Switch-2-Einheit und Joy-Cons mit austauschbaren Akkus entwickelt, damit man ihre Lebensdauer leicht verlängern und ihre Haltbarkeit auch nach mehreren Jahren intensiver Nutzung wiederherstellen kann. Derzeit gilt dies für die EU (und möglicherweise auch für das Vereinigte Königreich, da sie sonst ein eigenes Switch 2-Modell bräuchten), aber Nikkei schreibt (nach Übersetzung):

"In Zukunft könnte Nintendo ähnliche Richtlinien auch in Japan und den USA einführen, falls das Verbraucherbewusstsein für das Recht auf Reparatur steigt."

Was hältst du davon? Ist es eine positive Entwicklung, dass es in Zukunft gesetzlich vorgeschrieben wird, Batterien austauschbar zu sein?