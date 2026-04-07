Bericht: Die Robocop-Reihe wurde nach Jahren der Unsicherheit endlich von Amazon genehmigt

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Amazons Pläne für eine Robocop-Serie werden seit Jahren diskutiert, aber ohne konkrete Ergebnisse. Vor anderthalb Jahren tauchten Berichte auf, dass ein Produzent für die Serie gefunden worden sei, und viele erwarteten, dass sich etwas bewegen würde – aber das geschah nicht.

Jetzt gibt es jedoch hoffnungsvolle Nachrichten von The Ankler, das behauptet, exklusiv zu berichten, dass die Serie offiziell von Amazon genehmigt wurde und nun produktionsbereit ist. Ob Produzent James Wan (Saw, The Conjuring, Insidious) und Showrunner Peter Ocko (Moonhaven), die beide 2024 an das Projekt beteiligt waren, noch beteiligt sind, ist jedoch ungewiss.

Hoffentlich erfahren wir in naher Zukunft mehr, denn wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die nach all den Wendungen, die das Robocop-Reboot durchgemacht hat, noch nicht ganz bereit sind, den (alkoholfreien) Champagner zu öffnen.