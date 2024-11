Bericht: Der Steam Controller bereitet sich auf eine große Rückkehr vor

HQ

Erinnert sich jemand noch an den Steam Controller? Es war ein ziemlich unansehnliches Gerät, aber es steckte ein interessantes Designkonzept dahinter. Es erlaubte das Spielen von PC-Spielen mit einem Controller, selbst solche Titel, die damals Controller-Unterstützung vermieden haben.

Für manche war das revolutionär, und es sah aus, als ob Valve erneut versuchte, die Grenzen des PC-Gamings zu verschieben.

Der Steam Controller starb bereits 2019, aber letztes Jahr berichteten wir darüber, dass Valve einen neuen Controller entwickeln möchte. Laut Insider Brad Lynch steht der Steam Controller 2 nun kurz vor der Veröffentlichung, da er auf die Massenproduktion zusteuert.

Lynch erwähnt zudem, dass der Controller eine Eingabemethode ähnlich dem Steam Deck haben wird und sich in einer fortgeschrittenen Phase der Produktentwicklung befindet, was darauf hindeutet, dass er für die Massenproduktion in Fabriken vorbereitet wird. Lynch zufolge könnte ein weiterer Controller in der Entwicklung sein, der speziell für das Deckard VR-Headset von Valve konzipiert wurde. Dieser könnte auch als unabhängiger Controller genutzt werden, da er mit einem Steuerkreuz, Stoßfängern, Grifftasten, Triggern, ABXY-Tasten und einer Systemtaste ausgestattet ist.

Würden Sie den Steam Controller 2 kaufen?