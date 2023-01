Valve will einen neuen Dampfregler herstellen

HQ

Es ist jetzt drei Jahre her, dass der erste Steam Controller aus Produktion ging und Valve hat Berichten zufolge mehr als 1,6 Millionen der kleinen schwarzen Plastikdinger verkauft. Jetzt scheint es, dass sich das Unternehmen bereit fühlt für einen weiteren Versuch, einen Steam Controller 2, und laut einem Interview mit The Verge, in dem der Designer des Steam Decks nach Hardware gefragt wurde, besteht eine gute Chance, dass alles Realität werden könnte.

"Ja, wir wollen es schaffen, es ist nur eine Frage des Wie und Wann.

Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass wir das erforschen werden, weil es auch etwas ist, was wir wollten. Im Moment konzentrieren wir uns auf das Deck, also ist es ein bisschen dasselbe wie die Frage der Mikrokonsole: Es ist definitiv etwas, bei dem wir uns freuen würden, mit einem Dritten zusammenzuarbeiten oder uns selbst zu erkunden.

Im Moment die Tatsache, dass alle Steam Decks die gleichen Spiele spielen können und dass wir ein Ziel haben, damit Benutzer verstehen, welche Art von Leistungsniveau sie beim Spielen erwarten können, und dass Entwickler verstehen, was sie anvisieren sollen... Es ist sehr wertvoll, diese eine Spezifikation zu haben."

Wie interessiert wären Sie an einem neuen Steam Controller und haben spezielle Wünsche?