Bereiten Sie sich auf ein magisches Fantasy-Abenteuer im Star-besetzten Children of Blood & Bone vor

Es ist allzu üblich, magische Abenteuer mit europäisch inspirierten Fantasiewelten zu verbinden, aber im kommenden Children of Blood & Bone wird uns das Setting stattdessen in ein afrikanisch inspiriertes Fantasyland namens Orisha führen. Im Jahr 2027 wird der Roman des Autors Tomi Adeyemi als actiongeladener Kinofilm erscheinen, in dem eine mit Stars besetzte Besetzung zusammenkommt, um die Fans auf ein weitläufiges und ambitioniertes Abenteuer unter der Regie von Gina Prince-Bythewood mitzunehmen.

Auch wenn es vielleicht schon etwas Kontroversen um diese Adaption gibt, da Adeyemi bestätigt hat, dass sie den Film nicht sehen wird und sich sogar aktiv dafür einsetzt, sich von den Beteiligten zu distanzieren, zeichnet der Trailer das Bild eines interessanten Abenteuers, das wahrscheinlich die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich ziehen wird.

Was die Prämisse von Children of Blood & Bone betrifft, so wird uns gesagt: "In der epischen Fantasywelt Orïsha begibt sich eine junge Frau auf eine Mission, um die Magie zurückzuerobern, die ihrem Volk gewaltsam gestohlen wurde. Sie und ihr Bruder verbünden sich mit der Tochter und dem Sohn des Königs, um gegen seine brutale Herrschaft zu kämpfen."

Man sollte auch sagen, dass Children of Blood & Bone sogar eine spektakuläre Besetzung vorweisen kann, wobei der unbekanntere Thuso Mbedu die Besetzung anführt, aber von Größen wie Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis, Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray unterstützt wird. Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji und Tèmítópé Fágbénlé.

Wenn Sie an Children of Blood & Bone interessiert sind, wird erwartet, dass der Film im Januar 2027 in den Kinos startet. Den vollständigen Trailer könnt ihr unten sehen.