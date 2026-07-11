Children of Blood & Bone Autorin sagt, sie habe keine Pläne, die Verfilmung ihres Buches anzusehen

Tomi Adeyemi, Autorin des erfolgreichen Jugendfantasyromans Children of Blood & Bone, hat öffentlich erklärt, dass sie die Verfilmung ihres Werks, die am 15. Januar 2027 Premiere feiern soll, weder ansehen noch unterstützen wird.

In einem TikTok, das Adeyemi selbst teilte, sagt die Autorin und Co-Autorin des Films: "Es gibt einen Grund, warum ich nichts über die Adaption meines Werks posten werde." Adeyemi geht nicht viel mehr ins Detail, fügt aber hinzu, dass sie den Film nicht gesehen hat und ihn bei seiner Veröffentlichung nicht ansehen wird.

"Es war schmerzhaft, euch allen das zurückzuhalten.... Und es tut mir leid, falls jemand von euch dachte, mir wäre uns egal. Mehr als jeder Glitzer", teilte Adeyemi online. Die Autorin zeigte außerdem, was wie ein DM-Gespräch zwischen ihr selbst und der Hauptdarstellerin Amandla Stenberg aussieht, in dem sie sagte: "Verwenden Sie meinen Namen nie wieder in einem Interview oder Video. Schreib mir nicht. Ruf mich nicht an."

Die Adaption von Children of Blood & Bone stammt von Paramount und wurde von Gina Prince-Bythewood inszeniert. Wie das Buch folgt es der Geschichte einer jungen Frau in einem afrikanischen Fantasiekönigreich, die die Magie zurückerlangen muss, die ihrem Volk gestohlen wurde. Wir werden vielleicht nie erfahren, was dieses böse Blut zwischen dem Autor und den Schöpfern hinter der Adaption verursacht hat, aber das ist ein Maß an verbrannter Erde, das wir bisher nur mit George R.R. Martin gesehen haben, der House of the Dragon in einem Blogbeitrag anprangert.